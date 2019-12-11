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  3. 11 Aralık 2019 18:20

Fabrika'da korkutan yangın! Evlerin çatısına sıçradı

Zonguldak'ta, mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Alevlerin, bitişikteki 2 evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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