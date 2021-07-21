Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 00:10 Ukrayna’nın Rivne kentinde yer alan bir azot fabrikasında meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü turuncu renkli duman bulutları kapladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f73bbddd8b7815b2325233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu