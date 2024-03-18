Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 17:50 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f854c39521ff45df0a0933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı