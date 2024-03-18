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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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