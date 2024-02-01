Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçilerin rehin alındığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bb9f71e053274b080f0bf3" allowfullscreen></iframe>