Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 16:41 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:41 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçilerin rehin alındığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bb9f71e053274b080f0bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın