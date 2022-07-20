Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerine kimyasal dökülen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d5cd8c15da4ad7637883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı