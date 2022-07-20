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  4. Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı

Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir iplik fabrikasında borunun patlaması sonucu üzerine kimyasal dökülen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

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