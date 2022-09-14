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Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, pamuk fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

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