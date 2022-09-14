Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 20:30 Gaziantep'te, pamuk fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63220facd06b7e6b90154467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı! Bakan Soylu, ''bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz'' diyerek paylaştı: ''Lanet olsun!''