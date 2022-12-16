Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 22:50 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 22:50 Bursa'da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ccbfdb292453ce34a3b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti! Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti