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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü

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Bursa'da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.

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