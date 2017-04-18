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  3. 18 Nisan 2017 23:20

Facebook cinayeti zanlısı ikendini vurdu

Facebook’ta canlı yayın yaparken, yoldan geçen yaşlı adamı öldüren "Facebook katili" Steve Stephens aracında kendini vurdu.

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