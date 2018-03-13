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  3. 13 Mart 2018 11:30

Facia gibi kaza!

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. 

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