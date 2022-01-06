Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü

Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?''

Kuzey Kutbu değil, Türkiye! Buzu sal yapıp nehirde böyle gezdi

Erdoğan'a çok sert soru: ''Vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu?''