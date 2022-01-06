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  4. Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü

Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir evde çıkan yangın sonucu 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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