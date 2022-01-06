Anasayfa Video Galeriler Gündem Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 08:50 ABD'nin Philadelphia kentindeki bir evde çıkan yangın sonucu 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d68338274c741faf47a863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor'' Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?'' Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı