Anasayfa Video Galeriler Gündem Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü 08 Mart 2024 Cuma Saat: 13:30 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 13:30 ABD'de United Airlines'a ait "Boeing 777" tipi yolcu uçağı, kalkış sırasında tekeri kopunca acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eae8d828f88868a70238e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! Antalya'da dev hortum kamerada! PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı