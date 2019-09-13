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  3. 13 Eylül 2019 11:08

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

İzmir-Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şoförün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Alev topuna dönen otobüste ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı oldu.

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