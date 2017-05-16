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  3. 16 Mayıs 2017 17:15

Faciadan önce son görüntüleri...

MUĞLA-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkarak alt yola devrilen ve içindeki 24 kişinin öldüğü midibüsün yolcularının Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki bir çay bahçesinde verdiği molanın görüntüleri ortaya çıktı.

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3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
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İzmirde damacanalarla su çilesi
İzmirde damacanalarla su çilesi
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EVTEKS fuarı kapılarını açtı
EVTEKS fuarı kapılarını açtı
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Tazyikli su boğazını deldi, hayatını kaybetti
Tazyikli su boğazını deldi, hayatını kaybetti
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Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü
Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü
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Tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı
Tur kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı