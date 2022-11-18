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  4. Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor

Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor

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Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 işçinin hayatını kaybettiği madende yangının devam etmesi nedeniyle 4'üncü baraj kuruldu.

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