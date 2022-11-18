Anasayfa Video Galeriler Gündem Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor 18 Kasım 2022 Cuma Saat: 16:05 Güncelleme: 18 Kasım 2022 Cuma 16:05 Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 işçinin hayatını kaybettiği madende yangının devam etmesi nedeniyle 4'üncü baraj kuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6377831da2507e39e70f21a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'nun arşivini Bakan Soylu'nun yüzüne karşı açtı 9 milyon kişi internette Türkiye'deki bu binayı arattı Humeyni'nin evi ateşe verildi Taksim bombacısının Taksime geliş görüntüsü ortaya çıktı Kaçak sığınmacılara ölümcül işkence! Görüntüler korkunç Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi Düğünde ''halay'' kavgası: Gelinin elini tutunca kıyamet koptu