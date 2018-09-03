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  3. 03 Eylül 2018 12:00

Faciaya ramak kala Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

İzmir’in Foça ilçesinde bir bota 58 kişi binen ve ölümüne yolculuk yapan kaçak göçmenler, botları su almaya başlayınca tehlikeli dakikalar yaşadı. Göçmenlerin imdadına son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre Foça ilçesinin Hayırsızada önlerindeki bir botta, 58 göçmenin bulunduğu botun su aldığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, hemen ihbar üzerine...

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