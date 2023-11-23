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  4. Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu

Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu

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Erzurum'da dağdan kopan kaya parçası, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evin önüne düştü. Aile sadece birkaç santimetre ile korkunç bir ölümden şans eseri kurtuldu.

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