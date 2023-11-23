Anasayfa Video Galeriler Gündem Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 12:15 Güncelleme: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:15 Erzurum'da dağdan kopan kaya parçası, 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evin önüne düştü. Aile sadece birkaç santimetre ile korkunç bir ölümden şans eseri kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655f183a51cf91a1390388b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu Nesli tehlike altında... Balıkçının ağına ''insan yüzlü'' balık takıldı Meteoroloji uyarmıştı: Kars’ta yoğun kar yağışı CHP'li Gürsel Tekin resmen açıkladı: Belediye Başkanlığı'na adayım Batan gemideki bir kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'da kapkaç anı kamerada: Genç kız yere savruldu İki tren kafa kafaya çarpıştı: 25 yaralı Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü Fabrikada büyük yangın! Saatlerce sürdü, geceyi gündüze çevirdi