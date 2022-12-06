Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma

Rekabet Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı iddiasıyla haklarında soruşturma yürüttüğü gıda üreticisi ve tedarikçisi 15 teşebbüs ile 5 zincir market, sözlü savunma yaptı.

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