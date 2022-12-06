Anasayfa Video Galeriler Gündem Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma 06 Aralık 2022 Salı Saat: 13:50 Rekabet Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı iddiasıyla haklarında soruşturma yürüttüğü gıda üreticisi ve tedarikçisi 15 teşebbüs ile 5 zincir market, sözlü savunma yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638f1e6dc80d610b8413f7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş'' İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı Anne babalar dikkat! Çocuğunuz bu yüzden kalp krizi geçirebilir Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, şimdi önünü kesenler yüzünden gidemiyor Esra Erol'da yine olay var! Stüdyo bir anda karıştı Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var! İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz