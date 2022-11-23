Anasayfa Video Galeriler Gündem Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin'' Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin'' 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 13:50 Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, fahiş fiyata karşı çözüm önerisinde bulundu. Çakar, ''Yasal düzenleme ile maliyet fiyatı üzerine en fazla yüzde 10 kar sınırı getirilmeli'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637dfaf6c183a776715bd407" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ? Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?