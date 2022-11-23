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  4. Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin''

Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin''

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, fahiş fiyata karşı çözüm önerisinde bulundu. Çakar, ''Yasal düzenleme ile maliyet fiyatı üzerine en fazla yüzde 10 kar sınırı getirilmeli'' dedi.

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