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  4. Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı

Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı

Ticaret Bakanlığı, döviz kurunun düşmesi sonrası indirimlerin yapılmadığı gerekçesiyle marketlere denetimlere başladı.

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