Anasayfa Video Galeriler Gündem Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı Fahiş zamlar inmeyince kur indirimi denetimleri başladı 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 14:36 Ticaret Bakanlığı, döviz kurunun düşmesi sonrası indirimlerin yapılmadığı gerekçesiyle marketlere denetimlere başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c5b0d0dd40695deb541493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Boluğur ''akşama hazırlık'' deyip jartiyeriyle şov yaptı Akşener yoksullukla mücadele için 2 projesini açıkladı Bakan Akar’dan Yunanistan’a ''silahlanma'' tepkisi AK Parti önüne zaman ayarlı bomba Herkesin gözü tezgahlarda: Balık fiyatları da düşecek mi ? Bir kadın cinayeti daha! Cani eşini demir çubukla katletti Eşcinsel Noel Baba reklamı ortalığı karıştırdı Yerli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı İşte 2. el otomobillerde gerçek fiyatı hesaplamanın yolu