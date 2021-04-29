Anasayfa Video Galeriler Gündem Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:51 Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608aabc818a7d52f86627333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanma göçü kaosa dönüştü İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum Vebitcoin vurgununda yeni detaylar! Hesapları 1 ay önce bloke etmiş Kafede kaçak nargile keyfi ölümle bitti! Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti 5 bin personelle dev operasyon! 2 yaşındaki Süleyman her yerde aranıyor Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi! Rusya meydan okudu!