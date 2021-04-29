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Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

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