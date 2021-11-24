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  4. Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar

Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar

Flash TV'de yayınlanan Haberin Kralı programının sunucusu Faik Öztürk, canlı yayında pilates yapmaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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