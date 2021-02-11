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  3. 11 Şubat 2021 17:40

Faizsiz konut ve taşıt satışları için flaş gelişme! Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlerin denetimi için kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

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