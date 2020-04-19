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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI!
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  3. 19 Nisan 2020 22:10

''Fakirler koronadan ölsün'' demişlerdi, bakın mahkemede ne dediler?

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

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