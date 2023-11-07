Anasayfa Video Galeriler Gündem Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı 07 Kasım 2023 Salı Saat: 14:45 Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği Aşk-ı Memnu'yu konu alan 'Bihter' filminden ilk kareler paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654a235c0897876c20672d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi İzmir'in cennet sahilinde korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu 90 metre uzayan Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada Bu öyle bir haber ki, ''yaşasın insanlık ölmemiş'' diyeceksiniz! Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi