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Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği Aşk-ı Memnu'yu konu alan 'Bihter' filminden ilk kareler paylaşıldı.

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