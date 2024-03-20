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Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov

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Ekranların genç ve güzel yıldızı Farah Zeynep Abdullah bu sefer de "oryantal şovu" ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

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