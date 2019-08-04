Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı
04 Ağustos 2019 12:20
Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı
Rusya Federasyonu’nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali’nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi’nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası’nda yarıştı. Mısırlı balıkçıların birinci olduğu yarışmada 16 yaşından beri balık tutan 75 yaşındaki Mısırlı balıkçı Abdul Malek Tamawi...