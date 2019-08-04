  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ağustos 2019 12:20

Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı

Rusya Federasyonu’nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali’nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi’nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası’nda yarıştı. Mısırlı balıkçıların birinci olduğu yarışmada 16 yaşından beri balık tutan 75 yaşındaki Mısırlı balıkçı Abdul Malek Tamawi...

Video Galeri
Kars’ta gelin adayına süslü koç gönderme geleneği sürüyor
Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor
Video Galeri
Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Video Galeri
İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da
İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da
Video Galeri
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor
Video Galeri
Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor
Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor
Video Galeri
Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı
Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM