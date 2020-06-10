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  3. 10 Haziran 2020 13:05

''Fast-food'' alışverişleri artık böyle olacak!

İstanbul Havalimanı’nda yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yolcular yiyecek içecek siparişini QR kodu ile verecek. Yolcular ödemelerini de QR kodu ile yapabilecek uygulama ile, siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.

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