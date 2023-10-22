Anasayfa Video Galeriler Gündem Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 09:25 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6534c050fe15380d235104f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket