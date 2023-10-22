Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir fast food zincirinin şubesine maytap atıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

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