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Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı

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Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37’ye, yaralananların sayısı bin 204’e yükseldi.

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