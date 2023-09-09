Anasayfa Video Galeriler Gündem Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 18:00 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 18:00 Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 37’ye, yaralananların sayısı bin 204’e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc888622ec8f712b766f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var