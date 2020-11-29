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  3. 29 Kasım 2020 23:55

Fatih Altayıl canlı yayında çılgına döndü: A be beyinsiz!

Habertürk'te Teke Tek programında izleyicinin "Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz" sorusuna Fatih Altaylı'nın verdiği tepki olay oldu.

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