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  3. 24 Nisan 2020 08:00

Fatih Altaylı Atatürk düşmanlarını canlı yayında tokatladı!

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Altaylı, programın sonunda Atatürk’e yönelik saldırılara sert tepki gösterdi.

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