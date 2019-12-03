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  3. 03 Aralık 2019 09:30

Fatih Altaylı canlı yayını terk etti!

Habertürk ekranlarında yayınlanan Spor Saati programında canlı yayında sinirler gerildi. Moderatör Hande Sarıoğlu'nun sorduğu soruya sinirlenen Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti.

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