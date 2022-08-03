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  4. Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu

Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu

Başarılı oyuncu Caner Özyurtlu'nun katıldığı Fatih Altaylı'nın Bire Bir adlı televizyon programına ikili arasında geçen bu diyalog damgasını vurdu.

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