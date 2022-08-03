Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:21 Başarılı oyuncu Caner Özyurtlu'nun katıldığı Fatih Altaylı'nın Bire Bir adlı televizyon programına ikili arasında geçen bu diyalog damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea2ff8cd288a4a5b78bc47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eylem hazırlığındaki teröristlere nefes kesen operasyon kamerada TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı Kızına uyuşturucu satan torbacıyı döverek karakola götürdü Kaldırımda duran saksıyı önce suladı sonra çaldı Ev sahibiyle kavga eden kiracı intihar etti Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı Suriyeliler turizm cenneti Fethiye'yi savaş alanına çevirdi