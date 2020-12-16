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  3. 16 Aralık 2020 10:05

Fatih Altaylı: ''Türkiye’yi savaşsız kaybetik!''

Türkiye’de yaşayan Suriyelilere tanınan imkanları ve Suriyelilerin sokağa çıkma yasağından muaf olmalarına isyan eden Fatih Altaylı, Teke Tek programında “Türkiye’yi Suriye’ye savaşsız kaybettik” ifadelerini kullandı.

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