Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 11:55 Habertürk'te Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, neden maske takmadığını AK Parti'nin tepki çeken kongre görüntülerine gönderme yaparak açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6061961269a37a47414a9cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü anketçi açıkladı: CHP’nin adayı ya İmamoğlu olmalı, ya da İlhan Kesici Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ortalığı karıştıran bebek turu 2021’in ilk ''Süper Ay''ı böyle görüntülendi İstanbul'da pazartesi klasiği! Trafik felç oldu Petrol rafinerisinde patlama İYİ Partili vekiller okul önlüğü giyip, Andımız'ı okudu Bakan Soylu açıkladı; PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe! Uçtu uçtu kedi uçtu! İzmir'de korkutan görüntüler ''Meğer gerçekten insanlık ölmüş'' dedirten görüntü!