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Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme

Habertürk'te Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, neden maske takmadığını AK Parti'nin tepki çeken kongre görüntülerine gönderme yaparak açıkladı.

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