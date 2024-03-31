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  4. Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi

Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi

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Gazeteci Fatih Altaylı, Özlem Gürses ile YouTube'da düzenlediği canlı yayında “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında canlı yayına yakışmayan bir el hareketi yaptı.

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