Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi 31 Mart 2024 Pazar Saat: 20:25 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 20:25 Gazeteci Fatih Altaylı, Özlem Gürses ile YouTube'da düzenlediği canlı yayında “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında canlı yayına yakışmayan bir el hareketi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66099c93ce4184ca4808d113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu Antalya’da oyunu atan denize koştu Bir ilde daha seçime kan bulaştı: 1 ölü, 4 yaralı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dikkat çeken görüntü Tatil cennetinde önce oy, sonra boy verdiler Serenay Sarıkaya sandığa formayla gitti İki ilde olaylı seçim! Ortalık savaş alanına döndü 32 ilde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı