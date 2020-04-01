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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI
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  3. 01 Nisan 2020 00:20

Fatih Altaylı'dan ünlülere ''Hayat Eve Sığar'' tepkisi !

Gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlatılan "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere bu sözlerle sitem etti.

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