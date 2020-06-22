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  3. 22 Haziran 2020 00:50

Fatih Altaylı'nın zor anları! Teke Tek'te ortalık fena karıştı

Habertürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Dr. Serdar Savaş ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan arasında yaşanan tartışma sıraında Altaylı çok zor anlar yaşadı.

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