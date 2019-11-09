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  3. 09 Kasım 2019 09:30

Fatih Bulut o skandal sonrası özür diledi

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla bir anda fenomen olan şarkıcı Fatih Bulut, yeğeninin asker eğlencesinde havaya 11 el ateş açmış ve büyük tepki çekmişti. Bulut'tan olayla ilgili açıklama geldi.

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