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  3. 04 Haziran 2019 09:35

Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi

Bayram namazını kılmak için Fatih Camii’ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Fatih Camii, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler öncesinden Fatih Camii’nin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii’ni doldururken, camiye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
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Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
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Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
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