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  3. 20 Mayıs 2020 09:45

Fatih Erbakan: ''15 yaşına geldiyse çocuk değildir''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir canlı yayında çok tartışılacak ifadeler kullandı.

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