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  4. Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

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Gazeteci Fatih Portakal, Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisinin, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” dediğini aktardı.

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