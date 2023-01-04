Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı 04 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 14:40 Güncelleme: 04 Ocak 2023 Çarşamba 14:40 Gazeteci Fatih Portakal, Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisinin, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” dediğini aktardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b565aa2895935a2c4b1fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı! Kadın sürücü ortalığı birbirine katıp ambulans şoförünü bıçakladı İstanbul'da kadınların kabusu olan taksici yakalandı Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı Acı haber Konya'dan geldi: 2 evladımız şehit düştü Kaan Urgancıoğlu'yla Jason Statham'ı buluşturan Servet Operasyonu vizyona giriyor Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı; Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı İstanbul'da anahtarlık şeklindeki suikast tabancasıyla saldırı 9 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü