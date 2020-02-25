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  3. 25 Şubat 2020 21:30

Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu

FOX Tv Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, "FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin" dedi

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