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  3. 07 Eylül 2020 00:35

Fatih Portakal, son kez FOX Ana Haber'e çıkacak

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, kanaldan ayrılan gazeteci Fatih Portakal’ın ayrılma sürecini kendisinin anlatacağını söyledi.

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