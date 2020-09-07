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  3. 07 Eylül 2020 23:10

Fatih Portakal son kez FOX TV'deydi

FOX TV Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal son kez FOX TV ekranlarına çıktı ve Ana Haber bülteninin koltuğunu Selçuk Tepeli'ye devretti.

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