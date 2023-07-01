Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı 01 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 08:20 Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki Ana Haber sunuculuğu görevinden ayrıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649fb7936e56954980542d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da nüfus 5'e katlandı Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler Togg bir ülkeye daha teslim edildi Eber Gölü'nde masalsı görüntüler 7 asırlık caminin içini görenler şaşıp kalıyor Tonlarca saman yüklü tır alev alev yandı Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu