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Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki Ana Haber sunuculuğu görevinden ayrıldığını açıkladı.

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