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  3. 22 Ağustos 2019 16:21

Fatih Portakal Youtube kanalı açtı

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı açtı. 'Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' başlığıyla videosunu paylaşan Portakal, 'abone olun' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

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