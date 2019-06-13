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  3. 13 Haziran 2019 12:19

Fatih Portakal'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Portakal elindeki görüntüleri yayınlasın" açıklamasına FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'dan cevap geldi.

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