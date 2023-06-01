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  4. Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi

Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi

Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerinin seçimler sonrası oluşan tabloda sorumluluk üstlenmediğini belirterek "Hadi canım sizde. Bir daha size neden inanayım ki?" diyerek eleştirdi.

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