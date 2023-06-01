Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:05 Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerinin seçimler sonrası oluşan tabloda sorumluluk üstlenmediğini belirterek "Hadi canım sizde. Bir daha size neden inanayım ki?" diyerek eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64785f55f6f22a4c27790c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi Seralara dadanan çakal köylülerin kabusu oldu İstanbul Metrosu'nda arıza! Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü