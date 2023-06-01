Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi

Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerinin seçimler sonrası oluşan tabloda sorumluluk üstlenmediğini belirterek "Hadi canım sizde. Bir daha size neden inanayım ki?" diyerek eleştirdi.

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