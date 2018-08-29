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  3. 29 Ağustos 2018 18:48

Fatih Portakal'dan olay yaratacak video

Fox TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay yarattı.

Bilgin Pro
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